Avengers Doomsday, arriva la conferma: ecco quando inizieranno le riprese del crossover Marvel

Un recente rapporto di Production Weekly ha affermato che Avengers: Doomsday avrebbe dovuto iniziare la produzione all'inizio di quest'anno, e ora ne abbiamo la conferma tramite The Wrap.

Secondo il sito, le riprese del prossimo film dei Marvel Studios inizieranno il mese prossimo nel Regno Unito.

Vale la pena menzionare che Production Weekly nota anche che i membri del cast includono attori già confermati come Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Chris Evans (Steve Rogers/Nomad(?)) e Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), oltre agli attori dei cast de I Fantastici Quattro: Gli Inizi e Thunderbolts, Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man) ed Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch). Anche Ana de Armas è stata indicata come una possibilità.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Qual è la trama del prossimo film sugli Avengers?

I dettagli sulla storia non sono ancora stati resi noti, ma sappiamo che la Marvel aveva in programma una storia incentrata su Kang nel quinto film dei Vendicatori (precedentemente noto come The Kang Dynasty), ma è stata costretta a riscrivere tutto da zero quando l'attore Jonathan Majors è stato condannato per aggressione e licenziato dai Marvel Studios. Si è quindi deciso di puntare sul Dottor Destino, che sarà interpretato appunto da Robert Downey Jr.

"Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con Markus e McFeely in tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme", ha dichiarato l'anno scorso il co-regista Joe Russo, quando Stephen McFeely si è unito al team di sceneggiatori. "È un po' come andare in bicicletta. Abbiamo un processo davvero codificato attraverso il quale lavoriamo tutti insieme. È molto complicato mettere a punto una storia di questa portata".

"Saranno film molto, molto grandi, con molti personaggi e molte trame che si intrecciano", ha aggiunto il regista. "Siamo davvero soddisfatti di come stanno venendo fuori in questo momento". Avengers: Doomsday ha una data d'uscita fissata attualmente al 1° maggio 2026.