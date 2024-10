Avengers: Doomsday e Secret Wars, nuove voci sui leader del team, su una reunion e su nuovi villain

Cresce l'eccitazione intorno ai nuovi capitoli sulla saga degli Avengers, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita nel 2026 e 2027. Dopo l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCu nei panni del villain Doctor Doom e la riconferma dei fratelli Russo alla regia del franchise i fan fremono per saperne di più. E gli insider ci vengono ancora una volta in aiuto.

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, il piano è che entrambi i film introdurranno cattivi secondari in sostituzione del Consiglio di Kang (pare che i piani originali prevedessero diverse squadre di eroi per combattere personaggi del calibro di Rama-Tut, Scarlet Centurion e Immortus). Al momento non ne conosciamo, però, l'identità, ma si profila un Multiverso di villain piuttosto minacciosi.

Perez sostiene, inoltre, che il Multiverso continuerà a esistere una volta terminata la saga e ribadisce che avremo solo un "reboot graduale" dopo Avengers: Secret Wars. Per quanto riguarda il rapporto tra Reed Richards e Doctor Doom, lo paragona a quello instauratosi tra Tony Stark e Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Parlando di incontri entusiasmanti, sembra che presto anche Thor e Sylvie condivideranno lo schermo.

Brie Larson nei panni di Captain Marvel

Chi sarà la guida dei nuovi Avengers?

Nei rumor diffusi, Captain Marvel è descritta come "uno dei personaggi principali di Avengers: Doomsday" nonché "una dei principali Vendicatori in questi film". Per quanto riguarda Sam Wilson/Captain America, è pronto a "co-guidare la squadra".

Altre voci suggeriscono che l'intenzione dei Marvel Studios è "usare lo Wolverine di Hugh Jackman il più a lungo possibile". Confermato il ritorno di Ant-Man nei nuovi lungometraggi, mentre ancora non è stato deciso niente su Namor.

Perez conclude alimentando l'hype per le uscite Marvel del 2025, Captain America: Brave New World e Thunderbolts: "Sono molto emozionato perché conterranno alcune delle trame più importanti che getteranno le basi per Doomsday e Secret Wars".

I Marvel Studios hanno sicuramente grandi progetti per questi film e, mentre il tempo stringe, sembrano aver pianificato ogni possibilità nonostante lo stravolgimento dei loro piani dopo l'arresto dell'interprete di Kang, Jonathan Major. Anche se Kang sembrava uno dei migliori villain mai apparsi nell'MCU, ci auguriamo che Doctor Doom non deluda le aspettative e che la scomparsa di Kang venga affrontata in qualche modo dopo le anticipazioni sul personaggio fornite da Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Avengers: Doomsday uscirà a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà a maggio 2027.