Avengers: Doomsday, Anthony Mackie avvistato mentre bacia una donna misteriosa sul set di Londra

L'attore Anthony Mackie, volto di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è stato recentemente avvistato a Londra in un momento di intimità con una donna bionda non identificata. L'episodio è avvenuto martedì scorso a Notting Hill, durante una pausa dalle riprese di Avengers: Doomsday, prossimo capitolo dell'universo Marvel.

Le immagini diffuse da TMZ ritraggono la scena in pubblico Secondo quanto riportato da TMZ, i fotografi hanno immortalato Mackie mentre scambiava baci e abbracci con la donna. In alcuni scatti, l'attore appare rilassato e sorridente, con la mano posata sull'abito della sua compagna di momento. Testimoni presenti avrebbero descritto la scena come naturale e spontanea, senza alcun tentativo di nascondersi.

Mackie si trova nella capitale britannica per girare Avengers: Doomsday, un progetto che sta impegnando diversi membri del cast per lunghi periodi in città. Le foto sembrano essere state scattate nel tempo libero dell'attore, lontano dal set ma comunque nei pressi della zona in cui si stanno svolgendo le riprese.

Il percorso di Mackie nel Marvel Cinematic Universe

Dal 2014, anno del debutto in Captain America: The Winter Soldier, Mackie interpreta Sam Wilson, personaggio che ha progressivamente assunto il ruolo di Captain America. Dopo la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, l'attore ha ripreso il ruolo anche in Captain America: Brave New World, attualmente in post-produzione.

Anthony Mackie was seen kissing a woman in London ???? pic.twitter.com/1e4bv1gBIv — FearBuck (@FearedBuck) August 13, 2025

L'attore, 46 anni, è divorziato dal 2018 dall'ex moglie Sheletta Chapital, con cui ha avuto dei figli. Pur essendo molto riservato, Mackie ha parlato in passato di come bilanci lavoro e paternità. Questa è una delle rare occasioni in cui viene fotografato in atteggiamenti romantici negli ultimi anni.

Al momento, né Anthony Mackie né i portavoce dei Marvel Studios hanno rilasciato dichiarazioni sull'identità della donna. L'incontro rimane quindi avvolto nel mistero, alimentando curiosità tra i fan e i media.