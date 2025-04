Avengers: Doomsday, Anthony Mackie arriva sul set e svela un misterioso indizio sul crossover Marvel

Le riprese di Avengers: Doomsday, il quinto film sui Vendicatori che vedrà l'ingresso del Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel MCU sono iniziate il mese scorso. Il film presenta un enorme cast di attori e uno di loro ha appena iniziato la sua parte nel processo.

Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson/Capitan America, si sta recando sul set di Avengers: Doomsday. In un post su Instagram, si è scattato un selfie con una didascalia inquietante che recitava semplicemente: "E così ha inizio...".

L'attore indossava una maglietta delle Superchicche, ma la parte inquietante del suo post è stato il filtro che ha usato. Del sangue finto è schizzato sull'immagine, forse alludendo al tono più cupo del film e alla quantità di violenza che sarà inclusa nella storia.

Anthony Mackie in volo verso le riprese di Avengers: Doomsday

Anthony Mackie svela il suo X-Men preferito

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un primo piano

Una recente indiscrezione sul crossover afferma che le scene verranno girate nella famigerata X-Mansion e che gli X-Men originali, riportati in vita per il film, indosseranno costumi fedeli ai fumetti, sostituendo la pelle nera degli anni 2000. Parlando con ScreenRant, Mackie ha commentato il fatto di dover girare il film insieme ai personaggi degli X-Men, compreso quello che era il suo personaggio preferito da bambino.

James Marsden in una scena di X-MEN

"Sono sono un grande fan di Ciclope. È il mio X-Men preferito. Ho un'action figure di Ciclope nel portachiavi, che ho fin dal liceo. Quando ero al liceo, il cartone animato degli X-Men era molto popolare, e questo prima dei film. Sono sempre stato un grande fan di Ciclope e non vedo l'ora che ne facciano parte e che entrino in scena. Non vedo l'ora di uscire con Xavier, Bestia e tutti quei ragazzi. Se potessi uscire con un solo personaggio? Io e Nightcrawler nel quartiere francese durante il Martedì Grasso per due settimane, ecco cosa farei".

Diretto da Anthony e Joe Russo, che tornano ai Marvel Studios a cinque anni di distanza dall'addio con Endgame, Avengers: Doomsday uscirà nelle sale di tutto il mondo il 1° maggio 2026, mentre l'anno successivo sarà seguito dalla seconda parte, Avengers: Secret Wars.