Avengers: Doomsday, l'annuncio del cast ha confermato uno spoiler "mortale" su Thunderbolts?

La lunga e seguitissima live di Marvel in cui è stato snoccciolato l'intero cast dell'atteso Avengers: Doomsday potrebbe aver anticipato un gustoso spoiler su Thunderbolts, in arrivo nei cinema italiani il 30 aprile.

L'elenco dei personaggi conteneva alcune notevoli sorprese, tra cui il ritorno in massa degli X-Men, ma anche alcune importanti assenze come Spider-Man (Tom Holland), Steve Rogers (Chris Evans) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). È stato anticipato che più avanti verranno svelati altri nomi, ma è difficile non pensare che un'omissione, in particolare, abbia confermato una popolare teoria dei fan relativa a un certo personaggio dei Thunderbolts.

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere possibili spoiler su Thunderbolts

Una scena di Thunderbolts

Un non-ritorno è stato definitivamente anticipato?

Tra le assenze di Avengers: Doomsday spicca il nome di Taskmaster. La cattiva diventata eroina interpretata da Olga Kurylenko non ha un ruolo centrale come i suoi compagni di squadra nei teaser del film e il recente trailer del Super Bowl di Thunderbolts ha reso abbondantemente chiaro che il personaggio non apparirà in numerose scene chiave.

La spiegazione più ovvia è che Antonia Dreykov verrà uccisaprima dell'atto finale. Il fatto che tutti gli altri personaggi di Thunderbolts, incluso "Bob" di Lewis Pullman, siano destinati a tornare in Avengers: Doomsday non sembrerebbe lasciare molto spazio a molte altre interpretazioni, ma perché anticipare la morte di un personaggio principale rovinando la sorpresa ai fan? Marvel non avrebbe potuto semplicemente aggiungere il nome di Olga Kurylenko per depistare gli spettatori?

Ovviamente sulla sorte di Taskmaster non vi è ancora alcun certezza, ma è difficile pensare a un altro motivo per cui non sarebbe inclusa nella lista dei membri del cast di Doomsday, a meno che Marvel non abbia in serbo qualche altra sorpresa.