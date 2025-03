Thunderbolts: rivelata finalmente la durata del prossimo film dei Marvel Studios?

Captain America: Brave New World ha appena superato i 400 milioni di dollari al box-office mondiale questo fine settimana, ed è probabile che la sua corsa nelle sale finirà vicino a questa cifra.

Purtroppo, la risposta di critica e pubblico ha probabilmente chiuso la porta a un'altra avventura da solista per il nuovo Capitan America del MCU in tempi brevi, tuttavia è già tempo di cominciare a concentrarsi sul prossimo film dei Marvel Studios: Thunderbolts.

È difficile dire se piacerà agli spettatori, dato che stiamo parlando di un film che riporta sul grande schermo personaggi apparsi all'interno di una serie Disney+ (The Falcon and the Winter Soldier) combinati con altri che erano stati introdotti in un prequel (Black Widow), più l'aggiunta di un'altra manciata di star.

Quanto durerà il prossimo film dei Marvel Studios?

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Poche ore fa, Feature First ha condiviso nuove informazioni su Thunderbolts, affermando che il film corale "attualmente ha una durata approssimativa di 2 ore".

Un'immagine di Sentry dal trailer di Thunderbolts*

Si tratta di una durata inferiore agli standard dei Marvel Studios, che lo colloca nella stessa fascia dei recenti film del MCU come Deadpool & Wolverine, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels e Captain America: Brave New World.

Negli ultimi anni, i Marvel Studios hanno distribuito titoli di durata compresa tra i 120 e i 150 minuti, forse per aumentare il numero di schermi su cui possono essere proiettati nelle sale. Questo a volte è andato a scapito della narrazione, anche se Thunderbolts vanta una formazione fenomenale di talenti dietro la macchina da presa che dovrebbero contribuire a portare il film su un altro livello; scritto da Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo e diretto da Jake Schreier (Lo scontro), il film uscirà nelle sale il 5 maggio 2025.