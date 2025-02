Thunderbolts: il trailer del Super Bowl svela il villain principale del nuovo film Marvel

Prima occhiata al villain della pellicola che riunirà diversi personaggi Marvel già incontrati in un unico super team, ma non chiamateli Vendicatori

Il nuovo trailer del Super Bowl di Thunderbolts della Marvel ci ha offerto un piccolo assaggio del nuovo cattivo che il gruppo di disadattati e antieroi di questo inedito super team dovrà affrontare insieme. Tuttavia, lo spot trasmesso in diretta TV è solo un'anticipazione del trailer completo diffuso online.

C'è una grande minaccia che sta scatenando il caos nel mondo e, come dichiara "Val", alias Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), davanti a un'udienza, "I Vendicatori non arriveranno". Quindi avranno bisogno di rinforzi.

Val riunisce quindi Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), l'agente americano John Walker (Wyatt Russell), Alexei Shostakov/Guardiano Rosso (David Harbour), Ava Starr/Fantasma (Hannah John-Kamen) e Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko) per affrontare questa minaccia... ma di chi si tratta?

Un'immagine di Sentry dal trailer di Thunderbolts*

Chi è il villain principale di Thunderbolts?

Il cattivo misterioso è una parte importante del nuovo trailer. Tutti gli indizi fanno pensare che questa figura - che vediamo solo di spalle o da angolazioni diverse volte a nascondere la sua vera identità - sia Sentry, un individuo spaventosamente potente. Nel filmato sentiamo la sua voce, ed è chiaramente quella dell'attore Lewis Pullman, che interpreta il personaggio identificato come Bob.

Numerosi indizi, nel corso della campagna di marketing per il film in uscita, suggeriscono che Bob è in realtà l'abbreviazione di Robert Reynolds dei fumetti Marvel, e il suo alias è appunto Sentry. Le inquadrature di questa figura oscura che indossa un mantello non fanno che avvalorare questa teoria.

"Pensavate di essere dei grandi salvatori?", dice il Bob di Pullman mentre afferra facilmente Bucky per il suo pugno di vibranio prima di strappargli l'intero braccio. "Non riuscite nemmeno a salvare voi stessi". Ne sapremo sicuramente di più al cinema, quando Thunderbolts uscirà il 2 maggio prossimo.