Avengers: Doomsday, Alan Cumming ha spoilerato il ritorno di un'altra star degli X-Men?

L'attore, che non è nuovo a lasciarsi scappare qualche spoiler, ha suggerito che un'altra star del franchise potrebbe essersi unita segretamente al crossover sui Vendicatori

L'attesa per Avengers: Doomsday cresce di settimana in settimana. Il film, che si preannuncia come uno dei più ambiziosi del Marvel Cinematic Universe, potrebbe inscenare uno scontro epocale tra i Vendicatori e gli X-Men, segnando un momento di svolta per l'introduzione dei mutanti all'interno della saga.

Non sorprende, quindi, che ogni nuovo dettaglio sul cast scateni la curiosità dei fan e riaccenda le speculazioni su chi vedremo tornare sul grande schermo. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le indiscrezioni su quali eroi mutanti faranno parte della squadra, con conferme già solide per personaggi come Professor X, Ciclope, Bestia, Gambit, Nightcrawler, Magneto e Mystica.

Ma all'appello mancano ancora alcune figure iconiche che il pubblico spera di rivedere, tra cui Wolverine, Jean Grey e soprattutto Tempesta, leader carismatica e tra le mutanti più amate.

Halle Berry in una scena di X-MEN

Alan Cumming ha spoilerato la presenza di Tempesta nel film?

A riaccendere le speranze su quest'ultima è stato proprio Alan Cumming, interprete di Nightcrawler nei film degli X-Men. Intervistato a proposito del nuovo progetto Marvel, l'attore ha risposto con un enigmatico "Beh... forse ci sarà", riferendosi al possibile ritorno di Halle Berry nei panni di Tempesta.

Una frase accompagnata da una risata che, pur non confermando nulla, è bastata per far scatenare il web e rilanciare l'ipotesi di rivedere la star premio Oscar in azione.

Il possibile coinvolgimento di Berry non è del tutto nuovo: già in passato l'attrice aveva lasciato intendere di non aver mai chiuso la porta a un ritorno nei panni della mutante. Tuttavia, finché non ci sarà un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios, resta tutto nel campo dei rumor. Quel che è certo è che Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale nel dicembre 2026, continua a promettere un cast stellare e una storia che potrebbe ridefinire il futuro dell'MCU.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Cosa sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.