X-Men: il reboot Marvel è ufficiale, annunciato il regista scelto da Kevin Feige

Nel corso di una conferenza stampa in vista dell'uscita de I Fantastici Quattro - Gli inizi, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato il nome del regista che dirigerà il reboot degli X-Men.

Da giorni ormai circolavano voci sulla possibilità che il regista del nuovo percorso cinematografico dei mutanti potesse essere un nome già conosciuto dai fan e Feige ha confermato.

Kevin Feige ha annunciato il nome del regista degli X-Men per l'MCU

Sarà Jake Schreier, regista di Thunderbolts, ad occuparsi del reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Feige ha spiegato ai fan di non aspettarsi dei cinecomic simili al precedente franchise con protagonista Hugh Jackman.

Kevin Feige ad un evento dei Marvel Studios

Schreier ha dichiarato:"Poter esplorare tutte le idee insite in quel ricco materiale di partenza, e anche su una scala proporzionata al materiale stesso, è un'opportunità davvero rara e fortunata. È molto stimolante". Il regista ha proseguito: "L'idea centrale degli X-Men è legata alla complessità. È un'opportunità incredibile, con personaggi estremamente interessanti e molto conflitto interiore. Questi personaggi lottano con la propria identità e il proprio posto nel mondo, ed è un materiale intrinsecamente affascinante e complesso".

I nuovi mutanti della saga degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe

L'idea alla base sembra essere quella di realizzare un reboot incentrato sui giovani e ciò potrebbe riflettersi anche nel cast e nel mood del nuovo lungometraggio.

Nel frattempo, Hugh Jackman è tornato ad interpretare Wolverine in Deadpool & Wolverine lo scorso anno e i suoi co-protagonisti nella vecchia saga, tra cui Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler) e Rebecca Romijn (Mystica), sono tutti attesi in Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo anno, con Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom.