Avengers: Doomsday, cosa ci fanno Hugh Jackman e Ryan Reynolds tra gli autori del film?

Con l'avvicinarsi dell'uscita (in Italia il 16 dicembre), Avengers: Doomsday comincia a svelare alcuni dei suoi segreti, almeno di quelli produttivi. Oggi per esempio abbiamo scoperto che Hugh Jackman e Ryan Reynolds compaiono nell'elenco dei professionisti che hanno contribuito alla sceneggiatura del film Marvel, secondo quanto riportato dal sito della Writers Guild of America (WGA).

Un dettaglio che riaccende le ipotesi sul possibile coinvolgimento dei due attori nell'atteso crossover del Marvel Cinematic Universe.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds tra gli sceneggiatori di Avengers: Doomsday

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Secondo i crediti pubblicati dalla WGA, la sceneggiatura di Avengers: Doomsday è firmata da Stephen McFeely e Michael Waldron. Il primo ha già collaborato con i fratelli Russo per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, mentre Waldron è noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Loki e per essere stato inizialmente coinvolto nella scrittura di Avengers: The Kang Dynasty.

Nell'elenco compare anche una seconda categoria, quella dell'"Additional Literary Material", che comprende, tra gli altri, Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Si tratta di un riconoscimento riservato agli autori che hanno fornito contributi alla scrittura di una produzione senza ottenere il credito principale per la sceneggiatura.

Insieme ai due attori figurano anche Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham e Destin Daniel Cretton.

Deadpool e Wolverine torneranno in Avengers: Doomsday?

Deadpool & Wolverine: una nuova foto del film

La presenza di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei crediti alimenta inevitabilmente le aspettative sul ritorno di Deadpool e Wolverine. I due attori hanno già condiviso il grande schermo in Deadpool & Wolverine, ma Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente la loro partecipazione ad Avengers: Doomsday. Il nuovo dettaglio potrebbe suggerire un coinvolgimento diretto nella costruzione delle scene dedicate ai rispettivi personaggi, soprattutto considerando che Reynolds ha già partecipato alla scrittura dei film di Deadpool.

I crediti rappresentano un indizio importante, ma non equivalgono a una conferma ufficiale della presenza dei due personaggi sullo schermo. Pur se, con il ritorno di numerosi volti legati alla saga degli X-Men e al multiverso Marvel, la possibilità di rivedere anche Deadpool e Wolverine resta una prospettive più che mai aperta.