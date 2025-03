Jonathan Majors ammette di aver aggredito l'ex fidanzata: ecco il disturbante messaggio audio trapelato

L'attore, in seguito alla condanna del giudice, è stato licenziato dai Marvel Studios, costringendoli a cambiare i piani per il personaggio di Kang

Jonathan Majors sembra ammettere di aver strangolato la sua ex-fidanzata in un audio trapelato in rete nelle ultime ore.

Una presunta conversazione registrata tra l'attore e l'ex fidanzata Grace Jabbari, pubblicata da Rolling Stone, include infatti l'ammissione di averla "aggredita". Dopo essere stato arrestato nel marzo 2023 per un altro presunto alterco con Jabbari, Majors è stato dichiarato colpevole di due accuse di aggressione e molestie.

"Non sono mai stato aggressivo con una donna. Non ho mai aggredito una donna, ho aggredito te", afferma l'uomo che si sente nell'audio e che si presume essere Majors all'indomani dell'ennesima lite di coppia avvenuta nel settembre 2022.

Le liti tra Majors e Jabbari andavano avanti da mesi

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

La donna, che si ritiene essere Jabbari, si sente dire: "Mi hai strangolato e spinto contro la macchina". L'uomo a quel punto risponde: "Sì, tutte queste cose sono sotto la voce 'aggressione'... Non mi è mai successo". "Perché ti ho detto in faccia qualcosa di sarcastico?", chiede la donna. "È chiaro che c'è qualcosa di più", dice l'uomo. "Qualcosa dentro di te", risponde la donna. "Sì, verso di te", afferma l'uomo.

Creed III: Jonathan Majors durante una scena

Secondo Rolling Stone, il presunto audio è stato registrato dopo una lite durata giorni tra l'ex-star del Marvel Cinematic Universe e la ballerina britannica nel settembre 2022, quando vivevano insieme a Londra.

Durante il processo per aggressione a Majors, sono stati inseriti tra le prove i messaggi di testo che i due si erano scambiati quel mese, in cui Majors sembrava ammettere la violenza fisica. Tra questi, Majors avrebbe minacciato il suicidio se Jabbari fosse andata in ospedale per una ferita alla testa.