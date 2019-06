Avengers: in arrivo a Disneyland Resort, dopo Galaxy's Edge, un'area dedicata alla Marvel

Walt Disney Co., dopo aver inaugurato Star Wars: Galaxy's Edge, ha intenzione di creare un'area Marvel presso il Disneyland Resort.

La città di Anaheim ha infatti approvato i progetti presentati che prevedono la costruzione di un negozio molto ampio, un birrificio di piccole dimensioni, un'area per i meet and greet con i personaggi, una revisione del bagno e dei miglioramenti agli edifici presenti dietro le quinte. I lavori dovrebbero richiedere un investimento di circa 14 milioni di dollari.

Attualmente Disney non ha voluto commentare i progetti in fase di sviluppo o rivelare il tipo di attrazioni che faranno parte della nuova area, anche se alcune indiscrezioni sostengono che i visitatori del parco potrebbero vivere un'avventura interattiva durante la quale aiuteranno Spider-Man a combattere le forze del male.

I dettagli potrebbero essere annunciati durante l'evento D23, in programma dal 23 al 25 agosto presso l'Anaheim Convention Center.

La scelta della società di investire in una nuova area sembra stata ideata per sfruttare nel migliore dei modi l popolarità del Marvel Cinematic Universe dopo il successo di Avengers: Endgame.

La nuova area sostituirà quella dedicata A Bug's Life, come dimostra la scritta Stark Industries presente sulle protezioni esterne delle attrazioni.

