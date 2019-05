Star Wars: Galaxy's Edge, un video svela i segreti di Millennium Falcon: Smuggler's Run

Star Wars: Galaxy's Edge, la nuova attrazione di Disneyland a tema Star Wars, ha aperto i battenti nella giornata di ieri e un nuovo video svela i segreti di Millennium Falcon: Smuggler's Run, che permetterà ai fan di salire a bordo dell'iconico veicolo spaziale.

I visitatori dell'area tematica dedicata alla saga stellare potranno infatti vivere un'incredibile avventura sulle orme di Han Solo.

Millennium Falcon: Smuggler's Run permetterà di pilotare l'iconica nave spaziale del personaggio interpretato da Harrison Ford, prendendo i controlli, sparando e preparandosi per il salto nell'iperspazio.

Un video del Los Angeles Times regala molte curiosità riguardanti l'attrazione, mostrando gli interni e il modo in cui i fan potranno vivere un'esperienza unica guidando l'iconico veicolo spaziale. Tra gli elementi presenti negli spazi ci sono anche la scacchiera olografica e la cabina dove sei persone dovranno collaborare per vivere delle incredibili avventure spaziali e viaggiare negli angoli della galassia.

Il mondo creato per Disneyland e Walt Disney World comprende anche Rise of the Resistance che farà invece diventare i fan delle reclute della Resistenza impegnate in una battaglia contro il Primo Ordine che li porterà anche ad affrontare Kylo Ren. All'interno dello Star Destroyer appariranno anche Rey, Finn e Poe Dameron.

Nel negozio chiamato Droid Depot si potrà invece costruire un proprio droide personalizzato partendo da un modello base della serie R o BB e proseguendo poi con la personalizzazione di vari elementi. I droidi interagiranno con gli elementi presenti nell'area, reagendo alle avventure vissute dagli ospiti. In vendita ci saranno poi droidi già costruiti e altri prodotti.

Savi's Workshop permetterà invece di personalizzare la propria spada laser.

Negli spazi dell'Oga's Cantina le persone potranno assaporare bevande esotiche e ascoltare la musica offerta da DJ R-3X, conosciuto anche come Rex, il droide Starspeeder 3000 di Star Tours che ora lavora in campo musicale. Docking Bay 7 Food and Cargo sarà gestito da Chef Strono "Cookie" Tuggs, le cui ricette sono realizzate con ingredienti provenienti da ogni angolo della galassia, creando così piatti sviluppati durante il periodo in cui ha lavorato per Maz Kanata sul pianeta Takodana.

L'area, inoltre, potrà contare sulla presenza di personaggi come BB-8, Chewbacca, i membri del Primo Ordine, il pilota Rex già presente in Star Tours e ora DJ in un locale dove si potrà bere il latte blu visto sul grande schermo. I negozi di merchandise, infine, avranno in vendita action figures speciali e modellini da collezione ispirati ai film Il risveglio della forza, Rogue One: A Star Wars Story e Gli ultimi Jedi.