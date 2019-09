Avengers: la coreografia scolastica ispirata ai supereroi è epica

Gli eroici atti degli Avengers si sono trasformati anche in una coreografia scolastica, grazie alla classe di danza del liceo Walden Grove, in Arizona.

Le gesta che i Vendicatori e i prodi aiutanti hanno compiuto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono state trasposte in passi di danza da questi ragazzi, che hanno dato vita a versioni decisamente originali dei supereroi più amati. Ci sono naturalmente Captain America, Vedova Nera, Iron Man, Hulk, Occhio di Falco, Thor, c'è anche l'arrivo, con tanto di navicella spaziale, dei Guardiani della Galassia, ma c'è soprattutto lui, il titano pazzo Thanos, con il guanto dell'Infinito e l'esercito di fedelissimi. In poco più di 7 minuti, e con una colonna sonora che va dai Queen a Madonna, la coreografia studentesca ripercorre le oltre 5 ore dei due film sugli Avengers.

Se i nomi del Walden Grove e della squadra di danza PAC non vi sono nuovi, allora siete molto attenti (e ormai dei veri appassionati): un anno fa, infatti, la loro coreografia ispirata ad Harry Potter era diventata virale su YouTube, e l'anno prima ancora si erano già esibiti in tutto il loro amore per i film Pixar, con una coreografia ispirata a Toy Story e Monsters Inc. Non è tutto: l'ambizione dei ballerini di questo liceo dell'Arizona li ha portati molto lontano, fin negli studi della NBC, dove hanno partecipato ad America's Got Talent.