Avengers contro Avatar: i fratelli Russo rispondono a James Cameron

La finta rivalità tra Avengers e Avatar al box office si è ormai conclusa, ma i fratelli Russo hanno risposto a James Cameron, che li aveva ringraziati perché avevano dimostrato con il risultato enorme di Endgame che la gente ancora ama andare al cinema.

Il regista ha accettato con sportività il sorpasso negli incassi di Avatar da parte di Avengers: Endgame, divenuto il primo incasso di tutti i tempi, congratulandosi con Marvel. Questo non significa che si sia arreso, come dimostra una sua recente intervista in cui ha dichiarato che Avatar 2 supererà sicuramente l'ultima fatica del MCU.

James Cameron sul set

In tutta risposta i fratelli Russo hanno rilasciato un'intervista a THR che suona come una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti di James Cameron: "Per noi è stato davvero una grandissima ispirazione. Diciamo sempre che la sceneggiatura di Aliens - Scontro finale è il modello per il cinema moderno. Ha dato il via a un'era di film commerciali che devono il loro successo a quella pellicola: è il padrino del cinema moderno insieme a Spielberg e Lucas. Quando qualcuno di questa portata dice qualcosa di bello su un film che hai fatto, dopo che sei cresciuto con i suoi film, è quasi difficile da processare. Il bimbo dentro di noi è in estasi."

Box Office nella storia: i sorpassi eccellenti e le congratulazioni tra Spielberg, Lucas, Cameron e Marvel

Le date di uscita dei sequel di Avatar dovrebbero essere le seguenti: Avatar 2 arriverà il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027.