Avengers: Age of Ultron, Scarlett Johansson incinta in un'immagine cancellata dal film

Dagli extra di Avengers: Age of Ultron, ecco un'immagine di Scarlett Johansson incinta durante le riprese, la pancia è stata poi cancellata in CGI nella versione definitiva del film Marvel.

Scarlett Johansson incinta in un'immagine cancellata da Avengers: Age of Ultron. All'epoca delle riprese l'attrice era in dolce attesa e adesso spunta sul web un'immagine, eliminata in post-produzione che mostra le forme arrotondate di Vedova Nera.

L'immagine in questione è contenuta nell'Avengers: Infinity Saga Box set che contiene numerose scene cancellate e video dietro le quinte che svelano i segreti della lavorazione delle pellicole Marvel. Tra queste un'immagine diffusa su Reddit mostra la gravidanza di Scarlett Johansson in una scena in cui Black Widow parla con Steve Rogers all'indomani di Avengers: Age of Ultron. L'immagine in questione è stata poi modificata col CGI per cancellare la gravidanza dell'attrice dalla versione definitiva del film.

Durante la lavorazione del film, vari trucchi sono stati usati per nascondere la gravidanza della Johansson: Fin una scena in cui Natasha flirta con Bruce Banner durante la festa al compound degli Avengers la vediamo in piedi dietro il bancone bar per nascondere la pancia. Più tardi, mentre gli altri Avengers provano a sollevare il martello di Thor, lei declina e resta seduta in modo da non far vedere le forme arrotondate. La stessa cosa accade quando Ultron tiene prigioniera Black Widow, la loro conversazione avviene con Nat seduta nell'ombra di una cella in modo che il suo corpo sia nascosto dal buio.

La stessa situazione l'ha affrontata Warner Bros con Gal Gadot incinta all'epoca dei reshoots di Wonder Woman e anche in questo casola CGI è venuta in aiuto della produzione.