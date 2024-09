Visione: James Spader interpreterà una "versione umana" di Ultron nella serie Marvel?

Il mese scorso abbiamo appreso che la star di Avengers: Age of Ultron James Spader riprenderà il ruolo del celebre villain in Vision, prossima serie Marvel Studios e Disney+ incentrata sul personaggio di Paul Bettany.

In quell'occasione, Deadline aveva riportato che "il ruolo di Spader in Vision poteva non limitarsi al solo doppiaggio". In seguito a questa affermazione, si sono subito scatenate le speculazioni sul fatto che Spader potrebbe interpretare Ultron nella sua forma "umana", in modo simile a quanto accaduto nei fumetti quando si è fuso con Hank Pym.

Nel sequel di The Avengers, Spader ha vestito i panni di Ultron con il motion capture, quindi ci si è chiesti se i recenti articoli si riferissero a questo. Ora, però, l'Hollywood Reporter ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco.

Ultron in una immagine tratta dal trailer di Avengers 2

Ultron è ancora vivo nel MCU?

"Spader riprenderà il ruolo dell'essere senziente creato da Tony Stark, alias Iron Man, per agire come programma di difesa ma che invece si è rivoltato contro l'umanità, come si vede nel film Avengers: Age of Ultron", si legge nella notizia dell'ingresso di Todd Stashwick nel cast. "Ultron ha poi contribuito alla creazione di Visione, suo 'figlio', per così dire. Non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana".

Questa sorta di incertezza da parte degli operatori di Hollywood suggerisce che hanno ricevuto informazioni discordanti, soprattutto perché si potrebbe pensare che Spader interpreterà semplicemente l'androide malvagio nello stesso modo in cui lo ha fatto nel 2015.

Non abbiamo mai visto Ultron morire per mano di suo figlio e Spider-Man: Homecoming ha lasciato intendere che potrebbe essere ancora attivo quando Peter Parker si è imbattuto nella testa incandescente di uno dei suoi droni.

Visione: James Spader riprenderà il ruolo di Ultron, ecco i primi dettagli

La serie su Visione dovrebbe adattare elementi della serie a fumetti di Tom King, che vedeva il Vendicatore creare una famiglia robotica per sé, solo che la sua nuova vita perfetta andava terribilmente male. Forse il Visione Bianco, privo di emozioni, resusciterà il suo caro vecchio padre senza capire le conseguenze di scatenare nuovamente Ultron sul mondo?