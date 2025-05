San Diego Comic-Con: ecco perché i Marvel Studios non ci saranno

In vista del San Diego Comic-Con 2025, i fan hanno scoperto cosa hanno in serbo i Marvel Studios per il più grande evento Comic-Con dell'anno. Lo studio dietro l'MCU è solitamente noto per presentare quello che è senza dubbio il panel più celebrato del SDCC come headliner del sabato sera, portando notizie sulle riprese e sul casting che fanno discutere i fan per mesi.

Quest'anno, però, i Marvel Studios non terranno alcun panel durante il San Diego Comic-Con 2025. Avendo utilizzato l'evento negli anni passati per annunciare novità sui nuovi progetti e sul casting dei personaggi, che spesso diventano le notizie più importanti nel mondo dell'intrattenimento, il fatto che la Marvel salti i la finestra di annunci di quest'anno sarà uno shock per i fan.

Sembra, infatti, a quanto ha riportato The Hollywood Reporter, la Marvel ha preso questa decisione perché non aveva una nuova uscita cinematografica da promuovere prima dell'inizio dell'evento SDCC del 2026. Fantastici 4: Gli Inizi, il primo film della Fase 6 dell'MCU, uscirà nelle sale lo stesso il venerdì in cui si svolgerà l'evento. Inoltre, la Marvel è impegnata nelle riprese di Avengers: Doomsday, che è stato recentemente rinviato al 18 dicembre 2026, e lo studio non ha ritenuto che fosse il momento giusto per un panel nella famosa Sala H quest'anno.

Non è la prima assenza dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego

Avengers: Age of Ultron - Chris Evans e Chris Hemsworth in una scena del film

Recentemente gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori del 2023 hanno costretto la Marvel a saltare l'evento, poiché lo studio non poteva portare nessuno dei suoi creativi all'evento per promuovere i suoi prossimi progetti. Prima di allora, l'evento non si era svolto affatto nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19 che aveva bloccato il mondo.

Nel 2018, anche se Avengers: Endgame, la Marvel non aveva nulla di nuovo da annunciare e il team non era ancora pronto a rivelare il titolo del quarto film degli Avengers. Allo stesso modo, nel 2015 (dopo Avengers: Age of Ultron), la Marvel ha evitato l'evento quando non aveva alcun nuovo filmato da presentare per i film del 2016 come Captain America: Civil War o Doctor Strange.

Attualmente, i Marvel Studios stanno celebrando l'uscita su DisneyPlus di Captain America: Brave New World, mentre Thunderbolts* continua la sua corsa nelle sale. Successivamente, insieme a diversi programmi Disney+ ancora da debuttare, la Marvel sembra voler dare il via alla Fase 6 dell'MCU con il film dedicato ai Fantastici 4 il 25 luglio.