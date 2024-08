Visione: James Spader riprenderà il ruolo di Ultron, ecco i primi dettagli

James Spader sarà coinvolto nelle riprese della serie prodotta dai Marvel Studios dedicata a Visione, il personaggio interpretato da Paul Bettany.

L'attore ritornerà quindi nel mondo tratto dai fumetti dopo essere stato protagonista del film Avengers: Age of Ultron, capitolo essenziale per la storia dell'androide che era tornato sugli schermo in occasione di WandaVision.

Il ritorno di Visione

La nuova serie destinata a Disney+ è il secondo spinoff dello show con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen dopo Agatha All Along, in arrivo in autunno sulla piattaforma di streaming.

Gli episodi continueranno la storia di Visione, riportato in vita da Scarlet Witch dopo che era stato ucciso da Thanos nel film Avengers: Infinity War, grazie ai suoi poteri e alla sofferenza provata. S.W.O.R.D., inoltre ha utilizzato il corpo recuperato di Visione, creandone una nuova versione. Al termine delle puntate avveniva uno scontro tra i due androidi e rimaneva in "vita" Visione bianco, che non ha memoria degli eventi precedenti ed è privo dell'umanità che aveva ottenuto il personaggio nel corso dei film.

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Il legame tra Ultron e Visione

Terry Matalas sarà lo showrunner della serie che non ha ancora un titolo ufficiale dopo aver avuto quello provvisorio di Vision's Quest. Nel cast, come confermato nelle ultime ore, ci sarà anche James Spader che riprende la parte di Ultron, la creazione di Tony Stark ideata per difendere l'umanità e poi sfuggita al suo controllo, dando vita a Visione nel suo tentativo di distruggere la razza umana.

Alla fine del film Ultron sembrava fosse stato distrutto definitivamente e, per ora, non è stato svelato in che modo verrà coinvolto nella storia della serie.