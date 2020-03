Avengers: Age of Ultron, Mark Ruffalo scioccato dalla gravidanza di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha raccontato delle scene girate con Mark Ruffalo, interprete di Hulk in Avengers: Age of Ultron, e di come l'attore sia stato scioccato dopo aver scoperto che lei era incinta.

La relazione professionale tra Scarlett Johansson e Mark Ruffalo si è approfondita durante le scene di Avengers: Age Of Ultron, film Marvel in cui i loro due personaggi Hulk e Black Widow si avvicinano sentimentalmente e durante il quale Mark Ruffalo ha dovuto reagire alla sua incredulità.

Avengers: Age of Ultron - Un'immagine di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow

Come ha svelato Scarlett Johansson durante un incontro per promuovere il film standalone Black Widow, durante le riprese lei era incinta e Mark Ruffalo, una volta accortosi di questo piccolo particolare, era incredulo: "Se avessi dovuto essere vulnerabile con un attore, Mark è il tipo giusto con cui farlo perché si apre completamente. È ironico perché in quel momento ero anche incinta quindi presumo che Mark abbia dovuto reagire alla sua incredulità perché qui sotto c'era un pancione enorme."

Nonostante il piccolo intoppo della pancia, i due colleghi sono riusciti a creare l'atmosfera giusta durante le scene in cui Hulk e Vedova Nera entrano in contatto e creano una connessione sentimentale molto forte. L'attrice ha anche raccontato che sentendosi enorme e non proprio al top della sua bellezza, quando ha dovuto girare le scene in cui flirta con Mark Ruffalo non si sentiva molto a suo agio. Grazie alla professionalità del collega, Scarlett è riuscita comunque a non far trasparire il suo disagio.

Scarlett Johansson tornerà nel ruolo di Vedova Nera al cinema in Black Widow. Il film che inaugurerà la Fase 4 dell'MCu è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus.