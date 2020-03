Avengers: Endgame, Mark Ruffalo vuole la rivincita tra Hulk e Thanos

Il ruolo di Hulk in Avengers: Endgame è stato molto criticato dai fan, che non hanno apprezzato la marginalità del personaggio nell'ultimo capitolo dedicato alla saga Marvel e, durante la sua apparizione al C2E2 di Chicago, Mark Ruffalo ha commentato la cosa affermando che il bestione verde potrebbe fare molto di più, auspicando una rivincita tra Hulk e Thanos.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

L'attore, che ha ammesso di essere stato coinvolto in colloqui preliminari per unirsi alla serie She-Hulk di Disney+, ha risposto ad alcune domande sul suo personaggio in Avengers: Endgame, dicendo la sua in modo sempre diplomatico: "Puoi sempre fare di più. Ci sono un sacco di personaggi e ognuno deve avere il suo momento. E c'è un sacco di gente nuova, anche. Comunque aspetto una rivincita"

Anche Mark Ruffalo, quindi, attende una rivincita per Hulk che nella battaglia contro Thanos non è stato coinvolto in molte azioni sorprendenti. Certo, è stato lui a sfruttare le Particelle Pym per portare i suoi compagni nel passato e ha risvegliato le vittime di Thanos con il Guanto dell'Infinito, ma poteva fare molto di più.

Avengers: Endgame, Mark Ruffalo: "La morte di Iron Man mi ha devastato"

Mark Ruffalo ha anche dato un'ulteriore speranza ai fan accennando al fatto che, probabilmente, Hulk potrebbe avere una serie tutta sua o addirittura un altro film standalone grazie a Universal: "Forse lo trasformiamo in una serie con la Universal. Universal possiede i diritti di Hulk come film autonomo, quindi è proprio per questo che al momento con Marvel non se ne può fare uno" .