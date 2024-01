Avengers 5: i dettagli del plot e i piani sul futuro di Kang trapelati in rete? [RUMOR]

I fan del Marvel Universe si chiedono da tempo che ne sarà di Kang dopo la condanna per violenza domestica a Jonathan Majors. Secondo nuovi rumor, i piani sul futuro di Kang e su Avengers 5 sarebbero trapelati in rete.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Dall'uscita di Avengers: Endgame ci sono stati molti cambiamenti nell'MCU, più o meno previsti. Dopo il fermo di Jonathan Majors e le accuse di violenza rivoltegli dall'ex fidanzata lo studio si è trovato a tamponare una situazione problematica. Tanto più che la carriera di Majors era in netta ascesa e Marvel aveva puntato molto sul suo Kang, che avrebbe dovuto diventare il supervillain delle nuove fasi dell'MCU dopo Thanos.

Come farà Avengers 5 a fare a meno di Kang? Secondo l'insider Daniel Richtman, la Saga del Multiverso dell'MCU non cambierà nonostante la rimozione di Jonathan Majors. Per Richtman, l'attuale sceneggiatore di Avengers 5, Michael Waldron, resterà in gran parte fedele alla storia che il suo predecessore Jeff Loveness aveva tracciato, anche se con maggiore attenzione all'aspetto Multiversale, un aspetto che Loveness aveva probabilmente attenuato dopo il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Richtman ha anche chiarito che la cattiva ricezione di Ant-Man 3 ha portato alla sostituzione di Loveness, ma non alla decisione di cambiare direzione.

Chi prenderà il posto di Kang?

Oltre alle speculazioni sui cambiamenti nella trama di Avengers 5, la discussione si è concentrata anche sui potenziali sostituti di Kang il Conquistatore. Tra i papabili, Colman Domingo ha commentato i rumor spiegando come avrebbe interpretato Kang. Daniel Richtman ha confermato che sarebbe effettivamente in corso la ricerca per un nuovo Kang con alcune solide opzioni nella rosa dei candidati, ma ha anche lasciato intendere che lo studio non prenderà una decisione al riguardo prima di parecchi mesi. Questa decisione sarà centrale per il previsto reboot dell'MCU con la Saga del Multiverso, che Richtman conferma essere un reboot graduale che vedrà il nuovo gruppo di eroi condividere una realtà con i Fantastici Quattro e gli X-Men. Uomini. A quanto pare, questo nuovo universo vedrà anche il primo supereroe originale del MCU, Kahhori, in versione live-action, una mossa che i fan possono aspettarsi entro i prossimi quattro anni.