Avengers 4: la scena post-credit introdurrà due nuovi personaggi?

Marica Lancellotti

Quello che fin qui sappiamo su Avengers 4 è quasi pari a zero, nessun dettaglio sulla trama, né una data d'uscita per il trailer. Eppure nelle ultime ore circola un rumor insistente: la scena post-credit potrebbe proiettare il pubblico direttamente nella fase 4 dell'UCM, con l'introduzione di nuovi personaggi, gli Eterni.

Seppur mancano le conferme, i progetti futuri della Marvel prevederebbero l'adattamento cinematografico della saga a fumetti The Eternals, e pare che il film abbia già una regista, Chloe Zhao. A questo punto è in effetti plausibile che, nella scena post-credit di Avengers 4, saranno gettate le basi per il prosieguo del franchise con la breve comparsa sullo schermo di ben due nuovi personaggi appartenenti alle fila degli Eterni, gli esseri dotati di incredibili poteri, creati dai Celestiali e costantemente in lotta con i Devianti. Ancora più plausibile se se considera che Thanos, il principale nemico dei Vendicatori, è un ibrido tra i due gruppi. Solo pochi giorni fa, d'altronde, una voce insistente insinuava che in Avengers 4 i nostri supereroi avrebbero dovuto affrontare nemici ben più pericolosi di Thanos.

Leggi anche: La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda!

Lo stesso Kevin Feige ha confermato la discesa in campo degli Eterni in un prossimo film, pur senza specificare quando comincerà la produzione. Nuovi rumor, però, danno le riprese per imminenti: si parla del 2019 e sembra che la Marvel sia sulle tracce proprio in questi giorni di due nuovi interpreti per i personaggi degli "Eterni" Karen e Piper. Questo porta a supporre che entrambi potrebbero avere un cameo, o apparire in una scena post-credit, in uno dei cinecomic di prossima uscita. In ballo ci sono Captain Marvel e Avengers 4 ma il titolo più quotato è proprio quello del nostro gruppo di vendicatori.

Leggi anche: Avengers 4: le nostre ipotesi sul sequel di Infinity War

La scoperta è naturalmente rimandata al 3 maggio 2019, giorno in cui Avengers 4 arriverà nelle sale.