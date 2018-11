Avengers 4: svelata l'identità dei nuovi nemici?

Marica Lancellotti

Su Avengers 4 vige il più completo riserbo da parte della Marvel ma un aiuto insperato, per i fan a caccia di notizie, potrebbe essere giunto dalla scatola di un giocattolo e da una novel non canonica. Andiamo con ordine: lo scorso mese era stata diffusa attraverso i social l'immagine di un articolo legato al merchandising dei Vendicatori che paventava, fin dalla scatola, l'arrivo di una minaccia ben più potente di Thanos.

La ricerca di indizi ha portato dritti dritti a Thanos: Titan Consumed, il romanzo di Barry Lyga che esplora il passato di Thanos. Per Marvel la novel in questione non è da considerarsi un'opera canonica, eppure l'autore ha lavorato a strettissimo contatto con gli Studios. Dimostrazione ne sia il fatto che, pur essendo stato pubblicato prima di Avengers: Infinity War, nel romanzo è stata dimostrata la profonda conoscenza che Lyga aveva già acquisito della trama del film. Verso la fine della novel troviamo Thanos intento a parlare con un essere molto potente, Lorespeaker. La sua conoscenza delle storie e delle leggende del cosmo è grande, e racconta a Thanos tutto quello che c'è da sapere sulle Gemme dell'Infinito. Quando Thanos chiede perchè nessuno le usi, la risposta di Lorespeaker è: "Sono nascoste perchè sono troppo potenti, e perchè i Celestiali e gli altri, coloro che i Celestiali temono, le sorvgliano".

Se tutto quello che Lorespeaker racconta a Thanos sulle Gemme dell'Infnito è corretto, secondo la mitologa dell'UCM, allora non c'è ragione di credere che nel cosmo non esistano davvero forze ancora più potenti, tanto da essere temute dai Celestiali. Chi potrebbero essere, però, questi "altri"? Nei fumetti non ci sono delle forze che i Celestiali possano davvero temere - essendo stati loro stessi a creare i potentissimi Eternals (che debutteranno nella fase 4 dell'UCM) - ma c'è qualcosa che potrebbe avvicinarsi molto: l'Orda, un esercito di mostri simili agli insetti che agiscono col solo scopo di distruggere. Soprattutto: l'Orda sembra in grado di attaccare anche i Celestiali, consumando la loro energia vitale.

Se così fosse, se i nostri supereroi in Avengers 4 dovessero davvero trovarsi di fronte ai Celestiali e all'Orda, allora sì che avrebbero un problema da affrontare molto più grande di Thanos.