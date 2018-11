Avengers 4: Phil Coulson potrebbe avere un ruolo importante per il destino dei Vendicatori?

Francesco Bellu

In attesa di vedere il trailer di Avengers 4 in rete continuano a comparire teorie di vario genere che riguardano sia i possibili sviluppi della trama, sia sul destino dei vari personaggi. Ultima, per ordine di tempo, ha a che fare con l'agente Phil Coulson con la possibilità che possa avere addirittura un ruolo chiave nel nuovo film sui Vendicatori. L'ipotesi, postata su Reddit da un utente che si fa chiamare StrawHatJedi, è piuttosto articolata e metterebbe per la prima volta in comunicazione l'universo cinematografico MCU con quello della serie TV di Agents of S.H.I.E.L.D. Ma andiamo con ordine.

Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, è stato fondamentale per il Marvel Cinematic Universe perché è anche grazie a lui che gli Avengers vengono mano a mano riuniti ed è per vendicare la sua morte che Iron Man, Captain America, Thor e il resto della squadra si ricompattano per combattere definitivamente Loki nel primo capitolo di The Avengers diretto da Joss Whedon. La sua dipartita sul grande schermo non ha però significato la sua scomparsa definitiva, visto che lo ritroviamo protagonista nella parallela serie Agents of S.H.I.E.L.D., in cui ricopre un ruolo di primo piano. Nello show, infatti, Coulson non è morto, ma è vivo e vegeto grazie ad una serie di operazioni segrete ordinate da Nick Fury in cui è stata utilizzata della sofisticatissima tecnologia aliena per riportarlo in vita. Questi eventi però non sono mai stati citati in modo diretto nei film usciti al cinema perché i percorsi sul grande e sul piccolo schermo hanno seguito ognuno una propria strada in modo del tutto autonomo. Fino ad ora.

Sappiamo, infatti, che Phil Coulson tornerà al cinema in Captain Marvel. Gli eventi si svolgeranno negli anni Novanta e perciò non sarà necessario spiegare a chi non segue la serie televisiva come il personaggio sia vivo ed è probabile che questa sua apparizione possa servire per preparare il terreno per un suo rientro in Avengers 4. La tesi apparsa su Reddit è abbastanza chiara su questo punto di vista: l'agente avrà il compito di "rimettere apposto i pezzi" e solo lui potrà farlo. Il riferimento è ad una profezia di Robin Hinton, una degli Inumani, e secondo l'autore di questa ipotesi non si è effettivamente avverata. Certo, Coulson ha unito la squadra dello S.H.I.E.L.D. nel finale di stagione, ma la cosa non sembra convincente. Che i "pezzi" da unificare siano gli Avengers, magari appianando le divergenze tra Tony Stark e Steve Rogers che hanno dato vita alla Civil War?

Secondo StrawHatJedi l'idea è proprio questa, tenendo conto di una premessa importante: Coulson è apparentemente morto anche nella serie TV per via di un patto che ha fatto con Ghost Rider. Nell'ultima puntata ha infatti salutato la squadra, preparandosi a vivere i suoi ultimi giorni a Tahiti. Il fatto stesso che l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si concluda prima dello schiocco di dita di Thanos e che la nuova sia programmata per luglio 2019, quindi solo dopo l'uscita di Avengers 4, rimetterebbe perciò in sesto le timeline differenti tra cinema e televisione.

Senza contare un'altro aspetto: se davvero Phil Coulson sarà il catalizzatore di questa nuova reunion, sarà un po' come chiudere il cerchio di un intreccio di trame partite dieci anni fa. Come abbiamo già fatto notare: è Coulson che cerca i vari Vendicatori insieme a Nick Fury per farne un team, ed è la sua "morte" a compattarli nuovamente contro Loki. Ora potrebbe fare la stessa cosa. Il che sarebbe decisamente struggente.