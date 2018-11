Avengers 4 potrebbe non avere scene post-credits

Fin da Iron Man, i film Marvel si concludono con alcune sequenze bonus che creano un gancio con le pellicole future. Avengers 4, però, potrebbe non avere nessuna scena post-credits, questo nonostante le scene dopo i titoli di coda siano uno dei marchi di fabbrica del Marvel Cinematic Universe. La scelta sarebbe legata alla volontà di dare un segno a conclusione della Fase Tre dell'MCU.

Marvel non ha inventato l'uso delle scene post-credits, ma senza dubbio ha avuto il merito di renderle popolarissime. La prima è stata l'apparizione di Nick Fury (Samuel L. Jackson) nel finale di Iron Man,a è con The Avengers che la tradizione ha acquisito una forma bel precisa. Nella scena post-credits centrale il pubblico ha avuto un primo assaggio della presenza di Thanos nel Marvel Cinematic Universe; tra l'altro la sequenza ha rappresentato la conclusione della Fase 1 dell'MCU anticipando un piano globale per la saga. Queste anticipazioni sono proseguite in Avengers: Age of Ultron per poi approdare ad Avengers: Infinity War.

Con Avengers 4 la tradizione si potrebbe interrompere. A quanto pare il film non avrà scene post-credits. Non sappiamo come il film finirà, possiamo immaginare di dover assistere alla morte di alcuni eroi e al ritiro di altri, Thanos verrà sconfitto e una nuova generazioni di eroi si ergerà, pronta a traghettare il Marvel Cinematic Universe nel futuro. Se Avengers 4 concluderà la storia narrata da Marvel in 22 film, il pubblico potrebbe non sentire il bisogno di una scena post-credits che anticipi gli ingredienti della nuova decade.

Ciò che sappiamo, però, è che mentre abbiamo visto morire Spider-Man nel finale di Avengers: Infinity War, Avengers 4 uscirà due mesi prima del nuovo sequel sull'Uomo Ragno, Spider-Man: Far From Home. Per quanto Marvel combatta gli spoiler, all'epoca la star Tom Holland sarà nel pieno della promozione del blockbuster Sony. Marvel potrebbe dunque usare le scene post-credits per anticipare Spider-Man: Far From Home, che inaugurerà la Fase 4, ma non è detto che ciò accada.

L'uscita di Avengers 4 nelle sale è fissata per il 3 maggio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!