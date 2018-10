Avengers 4: Katherine Langford, quale sarà il suo personaggio nel film?

Marica Lancellotti

Katherine Langford ha fatto il suo ingresso ufficiale nel cast di Avengers 4: la notizia è di poche ore fa e ha già messo in subbuglio tutti i fan dell'UCM. La star della serie tv Tredici avrebbe girato già alcune delle sue scene, stando ad indiscrezioni trapelate dal set, ma la Disney ha evitato di commentare in alcun modo la notizia. Al momento, dunque, non ci sono sufficienti elementi per capire quale sarà il suo ruolo nel sequel di Avengers: Infinity War, ma le supposizioni in rete si stanno già facendo numerose, tanto che qualcuno - come il sito Comicbook - ha pensato di fare un riassunto di tutte le possibilità.

Ch interpreterà, dunque, Katherine Langford? Potrebbe essere Kate Bishop, anche nota come Occhio di Falco. Inutile dire che al momento è l'ipotesi più accreditata: si vocifera da tempo che la sua versione di Hawkeye possa fare il suo ingresso ufficiale nell'UCM grazie ad Avengers 4. Inoltre si rincorrono dall'estate scorsa le voci di un prossimo standalone che i Marvel Studios vorrebbero realizzare sull'arciere degli Avengers. Sempre legato a Occhio di Falco è il secondo personaggio che, per i fan, Katherine Langford potrebbe portar sullo schermo: si tratta di Lila Barton, la versione adulta della figlia del famoso arciere, già vista, da piccola, in Age of Ultron. Da una figlia all'altra: il personaggio misterioso, infatti, potrebbe essere Cassie Lang, figlia di Ant-Man, e coetanea di Lila Barton.

Un'altra ipotesi vorrebbe Katherine Langford nei panni di Morgan Stark, figlia di Iron Man. In Avengers: Infinity War, infatti, Tony Stark (Robert Downey Jr.) rivelava alla fidanzata Pepper Potts(Gwyneth Paltrow) di aver fatto un sogno molto realistico in cui appariva il figlio della coppia. Se quello sognato da Tony era un maschio, i viaggi nel tempo o le linee temporali alternative di Avengers 4 potrebbero rivelare un cambio di genere e che, dunque, il personaggio di Katherine Langford è proprio la figlia della coppia. Ancora legata a Pepper Potts è l'ipotesi attualmente meno accreditata, che vorrebbe Katherine Langford prestare non l'aspetto ma solo la voce all'intelligenza artificiale dell'armatura che dovrà essere indossata da Pepper. A sostegno: alcune foto trapelate dal set mostravano Gwyneth Paltrow nella sua nuova "veste da Iron Man" color porpora.

C'è chi pensa che il personaggio misterioso in questione possa essere una Lady Loki, una versione femminile del fratello di Thor, ucciso da Thanos nei primi minuti di Infinity War. A dar manforte a quest'ipotesi sono i fumetti, in cui lo stesso personaggio viene poi riportato in vita in un'altra forma, Kid Loki. E se si trattasse di Terraxia? Sempre nei fumetti, dopo la morte di tutti i membri dell'Ordine Nero in battaglia, Thanos decide di creare una partner a sua immagine di nome Terraxia che lo sosterrà nella sua guerra contro gli Avengers.

Quale di queste ipotesi, al momento, potrebbe essere la più convincente?