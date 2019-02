Avengers 4 – Endgame: nello spot del Super Bowl è "nascosta" una Gemma dell'Infinito?

Marica Lancellotti

Durante l'ultimo Super Bowl la Marvel ha deciso di mandare in onda uno spot di Avengers: Endgame, che sta facendo discutere moltissimo la fanbase. Non soltanto per quel personaggio che sarebbe stato omesso dalla clip, ma anche per i pochissimi istanti in cui è presente Clint Barton / Occhio di Falco, il cui destino in Avengers 4, secondo una nuova teoria, sarebbe legato a doppio filo a quello di una delle Gemme dell'Infinito.

L'utente di Reddit ak2sup ha suggerito che la comparsa di Occhio di Falco nel nuovo spot potrebbe avere molto più significato di quanto sembri: Clint Barton sembra trovarsi in una grotta circondato da un bagliore rosso, l'utente ha dunque suggerito che l'eroe sia esattamente dove si trovava Jane Foster (Natalie Portman) quando, in Thor: The Dark World, ha trovato la Gemma della Realtà. Naturalmente, rispetto al primo trailer, potremmo scoprire alla fine che la connotazione logistica è completamente differente, avendo precedentemente visto Occhio di Falco operare come ronin in Giappone, ma ci sono diversi punti a favore della teoria del redditor. Anzitutto la possibilità di viaggi nel tempo, in secondo luogo il fatto che Clint Barton (Jeremy Renner) fosse praticamente sparito da Avengers: Infinity War. Cosa c'entra? Un anno fa il co-regista Joe Russo affermò durante un'intervista: "La pazienza è una virtù: non abbiamo dimenticato Jeremy Renner, abbiamo solo inventato per lui una storia che è un po' lunga e non si può esaurire in una breve rappresentazione".

Che sia proprio Avengers: Endgame, dunque, l'inizio di questa lunga storia che vedrà l'eroe alla ricerca della Gemma della Realtà? A fare eco a Joe Russo è stato Steven McFeely, uno degli sceneggiatori: "L'abbiamo già detto: l'idea che alcuni personaggi siano più sviluppati nel secondo film. Ci siamo fatti una concessione, usare entrambi i film per raccontare archi narrativi completi di alcuni personaggi. Per esempio: si potrebbe pensare che Cap o Natasha non abbiano avuto molto da fare in Infinity War e questo perchè è probabile che saranno molto più impegnati in Endgame". Che in questo gruppo di supereroi "molto impegnati" ci sia anche Occhio di Falco è sempre più probabile.