Avengers 4: Endgame, in arrivo un nemico più potente di Thanos?

Thanos è unanimemente creduto uno dei più temibili villain del Marvel Cinematic universe. Abbiamo visto la sua ferocia in azione in Avengers: Infinity War e ci aspettiamo di ritrovarlo a breve in Avengers: Endgame. A quanto suggerisce una nuova teoria apparsa su Reddit, però, Avengers: Endgame potrebbe ospitare un nuovo villain ancor più feroce.

Tra le varie teorie circolate una vorrebbe il Thanos del passato come villain di Avengers: Endgame. Si tratta dello stesso Thanos, con gli stessi scopi, ma al tempo stesso sarà una sorta di anti-eroe che non possiede le Gemme dell'Infinito. Secondo questa teoria gli Avengers sopravvissuti combatteranno Thanos nel passato per impedirgli di impossessarsi delle Gemme e uccidere metà della popolazione. Che Thanos sia un nemico letale, soprattutto quando ha alle spalle il suo colossale esercito, ce lo ha dimostrato ampiamente la Battaglia di New York.

Secondo una nuova teoria, però, un diverso villain potrebbe trarre vantaggio da quanto accaduto dopo lo schiocco di dita di Thanos. Dal momento che Doctor Strange è morto, potrebbe essere il suo rivale Dormammu a farsi avanti per dimostrare di essere la più pericolosa minaccia nell'universo.

Dormammu vuole la terra per sé e non ha ancora abbandonato l'idea di conquistare il pianeta, come sostiene l'utente di Reddit. E con Doctor Strange temporaneamente fuori servizio, Dormammu potrebbe farsi avanti. Solo perché Thanos ha fatto fuori metà delle creature viventi, questo non significa che gli altri villain abbiano smesso di complottare contro il bene.

Dormammu è il più feroce villain che abbiamo conosciuto nell'MCU prima che Thanos si impossessasse il Guanto dell'Infinito. Abbiamo visto il suo potere in azione in Doctor Strange perciò Marvelm prima di introdurre un nuovo villain, potrebbe limitarsi a utilizzare proprio Dormammu. E l'indizio che confermerebbe la sua presenza in Avengers: Dormammu sarebbe proprio l'assenza nel cast di attori o doppiatori che potrebbero interpretare un nuovo villain. Sappiamo che Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange, farà ritorno dal regno dei morti e proprio Cumberbatch ha doppiato Dormammu nel primo Doctor Strange, perciò potrebbe fare il bis.

Ma questo lo scopriremo solo il 24 aprile, con l'uscita di Avengers: Endgame nei cinema.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!