Avengers 4: svelata la durata, sarà il film più lungo del Marvel Cinematic Universe!

Scommettiamo che in Avengers 4 i nostri supereroi amati sconfiggeranno Thanos, ma non lo faranno rapidamente. Il co-regista Joe Russo ha svelato la durata del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che segnerà un record di durata per lo studio. Al momento Avengers 4 dura tre ore, Joe Russo ha messo però le mani avanti spiegando che la durata potrebbe cambiare a fine lavorazione. Ciò che non cambierà è che Avengers 4 si candida a diventare il film più lungo dell'MCU.

"La durata attuale di Avengers 4 si aggira sulle tre ore. Vedremo se alla fine resterà tale. Infatti siamo a metà del processo di montaggio. Stiamo solo sfiorando la superficie dei nostri fotogrammi con gli effetti speciali. Ci sono più di 3.000 fotogrammi di VFX nel film, richiedono un sacco di tempo e riflessione ed energia e sforzo, e siamo nella fase preliminare. Abbiamo iniziato a lavorare con Alan Silvestri alla score e stiamo ancora montando."

Nel corso dell'intervista Joe Russo ha taciuto sul titolo del film spiegando di non potere rivelarlo per "errori tecnici", ma ha promesso che, una volta reso pubblico supererà le aspettative dei fans.

"L'asticella sarà più alta in Avengers 4? Assolutamente. al 100 percento. Sarà il migliore di tutti questi film, promesso."

Al momento il record di lunghezza del Marvel Cinematic Universe è detenuto dalle due ore e 40 di Avengers: Infinity War. Le riprese di Avengers 4 si sono definitivamente concluse a ottobre con l'annuncio dell'ingresso nel cast di Katherine Langford in un ruolo misterioso.

L'uscita di Avengers 4 al cinema è fissata per il 3 maggio 2019.

