Avegners: Doomsday, i personaggi dei prodotti animati nel film? Sarà come Space Jam

Dopo che i fratelli Russo hanno dichiarato che i concept art trapelati di Avengers: Doomsday e Secret Wars non sono stati creati per la loro versione dei film, siamo tornati a sapere ben poco di quello che ci aspetta nel prossimo, grande evento Marvel. Tuttavia, l'entrata in gioco del Multiverso è scontata.

Deadpool e Wolverine hanno regalato alcuni camei memorabili, ma Avengers: Doomsday e Secret Wars dovrebbero essere di tutt'altro livello. Ci aspettiamo di vedere molti volti del passato e alcuni attori familiari del MCU in nuovi ruoli, insieme all'attore di Iron Man, Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino

.

Avengers: Doomsday, ecco chi potrebbe apparire nel film

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Oggi, un nuovo rapporto di The Cosmic Circus rivela che i Marvel Studios stanno studiando come portare i personaggi animati in Avengers: Doomsday. Quindi, piuttosto che avere un personaggio animato che passa al live-action, manterranno i loro rispettivi stili di animazione, in modo simile a Space Jam e Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Il sito aggiunge: "Per chiarire, mentre Miss Minutes dovrebbe tornare in Avengers: Doomsday, le informazioni relative a queste scene si aggiungono alle interazioni di Miss Minutes sullo schermo".

Non sorprende che i personaggi di What If...? siano tra i protagonisti di Avengers: Doomsday, e questo rapporto suggerisce che l'Osservatore sarà mostrato insieme agli Esiliati: Storm, Byrdie e Kahhori, visti alla fine dell'ultima stagione della serie animata. Nel rapporto si dice che i personaggi osserveranno come il multiverso si dissolve nella follia dalla quinta dimensione e cercheranno di aiutare il più possibile.

Sembra che potrebbe apparire anche il personaggio principale di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, anche se non è chiaro se questi camei animati si estenderanno solo ai recenti progetti della Marvel Animation o anche ad altre serie televisive classiche. Per quanto possa valere, la Marvel sta già sperimentando un mix di personaggi animati e in carne e ossa, come si è visto nelle immagini promozionali di una prossima attrazione del parco a tema Disneyland, che ha rivelato lo Spidey animato che combatte contro Re Thanos insieme agli eroi reali dei parchi Disney.

Molti di voi si staranno sicuramente entusiasmando alla prospettiva che le varianti del film Spider-Verse possano giocare un ruolo nel finale della Saga del Multiverso. Ebbene, mentre si vociferava di un'apparizione di Spider-Man 2099, sembra che il ritardo della data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse abbia costretto la Marvel ad abbandonare questi piani.

Spider-Man - Across the Spider-Verse: un'immagine del film

Vedremo cosa succederà. Si tratterà di un'operazione rivoluzionaria o incredibilmente ridicola, soprattutto perché è difficile immaginare Capitan America che scambia colpi con il Dottor Destino accanto al Byrdie dei cartoni animati. Se non altro, tutti i segnali indicano che i Russo hanno dei piani audaci per il loro prossimo ritorno nel MCU. Forse troppo audaci?

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il maggio 2027.