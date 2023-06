Avatar: Zoe Saldana condivide la sua reazione all'uscita posticipata dei sequel

Zoe Saldana ha reagito allo spostamento della data di uscita di Avatar 3 e dei vari sequel con un divertente post sui social.

Il terzo capitolo della saga ideata da James Cameron debutterà ora nei cinema nel dicembre 2025, mentre il quarto e il quinto capitolo verranno distribuiti nel 2026 e nel 2028.

La reazione della protagonista

L'attrice Zoe Saldana interpreta nei film di Avatar il ruolo di Neytiri e ha condiviso la sua reazione sorpresa al recente annuncio dello slittamento della distribuzione con una storia su Instagram.

La star ha sottolineato: "Grandioso! Avrò 53 anni quando uscirà l'ultimo film di Avatar. Ne avevo 27 quando ho girato il primo capitolo".

Avatar 3: una versione di 9 ore potrebbe approdare su Disney+ come miniserie

Qualche anticipazione sul terzo capitolo

James Cameron in precedenza ha affermato che, proprio comeAvatar: La via dell'acqua ha esplorato gli oceani di Pandora, il film Avatar 3 esplorerà il fuoco introducendo il Popolo della Cenere, un clan che svolgerà un ruolo da antagonista rispetto ai Na'vi che abbiamo incontrato fino a questo momento. Come rivela Inverse, il produttore Jon Landau ha rivelato durante un evento speciale presso la Lightstorm Entertainment che "incontreremo almeno due clan nel prossimo film".