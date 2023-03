Avatar 3: una versione di 9 ore potrebbe approdare su Disney+ come miniserie

Una versione estesa di 9 ore di Avatar 3 potrebbe approdare su Disney+ in forma di serie limitata dopo l'uscita nei cinema.

All'inizio di quest'anno, sono iniziate a circolare voci sulla possibile durata fiume di Avatar 3 di James Cameron. Secondo nuove anticipazioni ancora da confermare, una versione estesa del film della durata di 9 ore potrebbe essere distribuita in streaming su Disney+ come miniserie.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Durante l'ultimo episodio del podcast The Hot Mic, Jeff Sneider ha discusso della possibilità che Avatar 3 abbia una versione estesa di nove ore. Secondo quanto anticipato, James Cameron avrebbe preso in considerazione l'idea di terminare gli effetti visivi del terzo film e poi distribuirlo su Disney+ come serie limitata dopo l'uscita della versione cinematografica.

"L'idea è che Cameron crei tutti gli effetti visivi per il suo montaggio di nove ore di Avatar 3 e poi lo distribuisca su Disney+ come serie limitata dopo l'uscita della versione per il cinema" ha detto Sneider.

Al momento non esiste nessuna conferma a questa voce. In realtà di Avatar 3 si sa ben poco; l'unica anticipazione, fornita dallo stesso Cameron, riguarda i grandi cambiamenti che subiranno i Na'vi e l'arrivo di nuove tribù, tra cui il Popolo della Cenere.

"Per mostrare culture diverse da quelle che ho già mostrato, il fuoco sarà rappresentato dal 'Popolo della cenere'", ha detto Cameron all'outlet francese 20 Minutes. "Voglio rivelare i Na'vi da un'altra angolazione perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na'vi molto positivi. In Avatar 3 avremo l'opposto."

Avatar 3 dovrebbe approdare nei cinema a dicembre 2024.