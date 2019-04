Avatar: Vin Diesel si unisce al cast dei sequel di James Cameron!

A sorpresa Vin Diesel entra a far parte del cast dei sequel di Avatar che James Cameron ha in preparazione ormai da anni. L'annuncio è contenuto in un video congiunto pubblicato da Vin Diesel su Instagram in cui il regista e il divo diffondono la notizia "top secret", un emozionato Vin Diesel ammette "C'era una persona a Hollywood con cui desideravo lavorare, prima o poi tutti i desideri si avverano".

Uno dei motivi per cui James Cameron ha voluto Kate Winslet nei sequel di Avatar è la capacità di Kate Winslet di trattenere il fiato sott'acqua per sette minuti. Quali sono i talenti di vin Diesel che hanno convinto il regista? Lo scopriremo prossimamente, visto che per il momento il suo ruolo non è stato rivelato.

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono Avatar 2 il 18 dicembre 2020, Avatar 3 il 17 dicembre 2021, Avatar 4 il 20 dicembre 2024 e Avatar 5 il 19 dicembre 2025.

