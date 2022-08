Avatar: lo spettacolare trailer del ritorno del film in 4K nelle sale

Il film Avatar tornerà nelle sale cinematografiche in versione restaurata in 4K e online è stato condiviso il trailer.

Il 23 settembre tornerà nelle sale cinematografiche americane Avatar in una nuova versione restaurata in 4K, di cui è stato condiviso il trailer.

Il video condiviso online riporta in modo spettacolare gli spettatori nel mondo di Pandora prima di assistere al sequel.

Il secondo capitolo della saga di Avatar ideata da James Cameron arriverà infatti a dicembre nei cinema di tutto il mondo.

Il film con star Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, e Sigourney Weaver ha ottenuto il miglior incasso di sempre e ha conquistato tre Oscar come Miglior Fotografia, Miglior Production Designer e Migliori Effetti Speciali.

Al centro della storia c'è l'ex marine Jake Sully (Worthington), che viaggia con destinazione il mondo alieno di Pandora e può nuovamente muoversi liberamente usando un Avatar, un ibrido umano e Na'vi, grazie alla tecnologia. Jake si innamora poi di Neytiri (Saldana) e inizia a lottare per salvare Pandora.

Il sequel Avatar: La via dell'acqua continuerà la storia della famiglia Sully, dopo che la coppia ha avuto dei figli, mentre la battaglia su Pandora è in corso. James Cameron è tornato alla regia e nel team dei produttori.

Tra gli interpreti del sequel ci sono Edie Falco, Jemaine Clement, Michelle Yeoh e Kate Winslet.