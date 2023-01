Avatar: The Last Airbender, svelata la data d'uscita del live-action su Netflix?

Secondo quanto riportato dal noto scooper My Time to Shine Hello, Avatar: The Last Airbender dovrebbe fare il suo debutto su Netflix questa estate.

Ovviamente, l'informazione è al momento solo un rumor non confermato e nel palinsesto delle novità presentate da Netflix per questo 2023 la serie live-action tratta dal popolare anime di Nickelodeon non viene menzionata. Sappiamo per certo, però, che dovrebbe arrivare entro l'anno, insieme a un altro attesissimo adattamento in live-action, quello di One Piece.

Avatar: The Last Airbender vedrà protagonista Gordon Cormier nei panni di Aang; la serie è chiamata a far dimenticare il pessimo adattamento cinematografico realizzato da M. Night Shyamalan nel 2010.