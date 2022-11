Avatar: The Last Airbender e SpongeBob SquarePants: svelata la data di uscita dei due film animati

I fan delle serie animata Avatar: The Last Airbender e SpongeBob SquarePants dovranno aspettare il 2025 per vedere i film nelle sale, ecco la data di uscita dei due progetti.

Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita dei suoi due film animati tratti dalle serie Avatar: The Last Airbender e SpongeBob SquarePants: il 10 ottobre e il 23 maggio 2025.

Entrambi i progetti sono nati dalla collaborazione con Nickelodeon Animation e verranno distribuiti nei cinema.

L'universo di Avatar: The Last Airbender sarà al centro della produzione di ben tre film realizzati da Avatar Studios. Il primo sarà diretto da Lauren Montgomery e può contare sulla presenza nel team di produttori di Michael DiMartino e Bryan Konietzko, co-creatori dello show originale.

La storia sarà ambientata anni dopo il finale della serie originale. Aang e i suoi amici saranno al centro degli eventi, mostrandoli così in una versione più adulta.

Un'immagine promozionale della serie 'Avatar: The Last Airbender'

Avatar: The Last Airbender era andata in onda su Nickelodeon per tre stagioni, dal febbraio 2005 al luglio 2008.

Per ora, invece, ci sono meno dettagli sul film dedicato a SpongeBob che riporterà sugli schermi gli amati personaggi che vivono a Bikini Bottom dopo il film Spongebob - Amici in fuga, distribuito un anno fa.

La serie originale è ancora in onda dopo 13 stagioni e oltre 270 puntate.