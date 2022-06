Avatar: The Las Aribender, tre film d'animazione in sviluppo per Paramount/Nickelodeon

Nickelodeon e Paramount Pictures hanno annunciato che una trilogia di film d'animazione dedicata a Avatar: The Last Airbender è attualmente in lavorazione.

Secondo Deadline, i creatori della serie Bryan Konietzko e Michael DiMartino torneranno a produrre la trilogia di Avatar: The Last Airbendercon Avatar Studios, lo studio cinematografico di Nickelodeon lanciato nel febbraio dello scorso anno che mira ad espandere il franchise attraverso questi film e una nuova serie TV nel mondo di Avatar. Il primo film sarà diretto da Lauren Montgomery, l'artista dello storyboard dell'ultima stagione della serie e regista di Voltron: Legendary Defender, Scooby- Doo! Mystery Incorporated e Young Justice.

Ramsey Naito, Presidente del reparto Animation & Development presso Paramount Animation e Nickelodeon Animations, ha dichiarato: "Mentre i creatori originali Mike e Bryan espandono l'universo di 'Avatar' con noi, manteniamo tutto in famiglia con Lauren che porta lo stesso tipo di lavoro, esperto e bellissimo, che ha fatto sulla serie originale alla regia del film".

Latifa Ouaou, vicepresidente esecutivo dei film e dei franchise globali di Paramount Animation e Nickelodeon Animation supervisionerà lo sviluppo del film, insieme a Jason McConnell, vicepresidente dell'animazione di Nickelodeon Animation & Paramount Animation.