Avatar è ambientato nello stesso universo di The Abyss? La parola a James Cameron

Mancano ormai poche settimane all'uscita nelle sale di Avatar: La Via dell'Acqua, sequel del film di James Cameron uscito nel 2009. Nel frattempo il regista Colin Trevorrow ha lanciato un'interessante teoria: Avatar e The Abyss, altro film diretto da Cameron e uscito nel 1989, condividono davvero lo stesso universo?

Colin Trevorrow ha infatti notato come nel film The Abyss l'umanità entri per la prima volta in contatto con un'entità aliena la cui composizione biologica bioluminescente evoca la vita su Pandora. Ecco la risposta di James Cameron ha quindi risposto alla sua teoria:

"Condividono soltanto l'universo all'interno della mia testa. E ovviamente amo la bioluminescenza. Fin dalla prima infanzia ho avuto un profondo timore e fascino per tutte le meraviglie della natura, sia sopra che sotto l'acqua. Questo è certamente ciò che ha guidato la creazione di Avatar. The Abyss aveva una motivazione diversa. Era la mia versione di Ultimatum alla Terra, una funzione della mia angoscia per la Guerra Fredda e un commento su come una superintelligenza aliena potrebbe giudicare piuttosto duramente il modo in cui ci maltrattiamo a vicenda e il nostro bellissimo mondo".

Avatar: La via dell'acqua vedrà il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, con l'aggiunta al mix di Kate Winslet. il film approderà nei cinema italiani il 14 dicembre.