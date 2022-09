Avatar è tornato in vetta alle classifiche mondiali a 13 anni dall'uscita

Il pubblico cinefilo di tutto il mondo ha celebrato il ritorno di Avatar nei cinema a 13 anni dall'uscita recandosi in massa a rivedere il film di James Cameron in attesa dell'uscita del primo dei sequel annunciati, prevista per dicembre.

Sam Worthington in una scena del film Avatar

Avatar detiene il titolo di maggior incasso di tutti i tempi film dal suo debutto, nel 2009. Primato che ha perso brevemente contro Avengers: Endgame del 2019, ma grazie alla sua riedizione del 2021 in Cina, Avatar ha raggiunto di nuovo la vetta. Avatar segna la seconda volta che James Cameron ottiene questa storica impresa al botteghino, il regista ha battuto se stesso dopo aver superato gli incassi di Titanic. Chissà che l'impresa non gli riesca per la terza volta con l'arrivo nei cinema dell'atteso Avatar: La via dell'acqua, a partire dal 14 dicembre.

Avatar di James Cameron torna al cinema: solo Pocahontas nello spazio o rivoluzionaria opera sci-fi?

Ambientato nel 2154, nel mondo immaginario di Pandora, una luna al di fuori del sistema solare terrestre, Avatar segue il paraplegico Marine Jake Sully (Sam Worthington) mentre viene a contatto con la popolazione nativa, i Na'vi, durante una missione di spionaggio volta a infiltrarsi nella loro tribù ed estrarre le preziose risorse del pianeta. Innamorandosi della principessa della tribù, Neytiri (Zoe Saldana), Jake si rende conto che deve combattere per il diritto dei Na'vi di sopravvivere.

Come riportato da 20th Century Studios, Avatar ha guadagnato altri 10 milioni di dollari in patria con la riedizione del film da parte della Disney, raggiungendo la terza posizione del box office USA. Questo risultato deriva da una distribuzione principalmente IMAX in sole 1.860 località. Sui mercati internazionali, Avatar è in cima alle classifiche globali incassando 20,5 milioni da 50 territori che portano i suoi incassi totali a 30,5 milioni.