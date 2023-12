Avatar: lo splendido set LEGO del laboratorio con elicottero e altri dettagli è in sconto su Amazon

In seguito all'uscita del suo secondo capitolo, tutti sono tornati a parlare di Avatar, di Avatar: La via dell'acqua, e dei meravigliosi dettagli a comporre il gigantesco mondo portato da James Cameron nei cinema globali. Per due volte il pubblico di appassionati e la critica specializzata ha riconosciuto un certo valore in queste avventure sul grande schermo, incuriosendosi anche per i possibili e ipotetici sviluppi futuri.

Amazon, forse proprio in relazione a una risposta del genere, ha deciso di pensare agli appassionati del mondo di Pandora mettendo in sconto il set LEGO Avatar che comprende il laboratorio e tante altre piccole cosette direttamente dalla prima pellicola. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 59,99€, con uno sconto del 40% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati al recupero, o anche soltanto a qualche informazione aggiuntiva sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO Avatar perfetto per tutti i fan dei film

Questo set LEGO Avatar viene così descritto su Amazon: "Il set presenta un elicottero, il laboratorio Site 26, 5 minifigure, una figura animale Direhorse, una scena con elementi fluorescenti, e include 2 minifigure di Jake Sully (in Na'vi e forme umane), una balestra e una lancia, oltre a minifigure Dr. Grace, Norm e Trudy. Nello specifico, l'elicottero è contraddistinto da rotori rotanti e il laboratorio del sito 26 ha un tetto staccabile per un facile accesso all'interno. I fan possono anche scegliere di posizionare la minifigure di Jake nel linkbed per risvegliare il suo avatar e riprodurre le scene del film".

Non soltanto un acquisto per i fan di Avatar più grandi in termini di collezionismo, ma anche una possibile idea regalo per i più piccoli e nuovi appassionati.