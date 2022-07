Avatar: La via dell'acqua, le immagini e i dettagli sul personaggio interpretato da Kate Winslet

Tra i protagonisti del film Avatar: La via dell'acqua, l'atteso sequel del campione di incassi diretto da James Cameron, c'è anche Kate Winslet con un ruolo di cui sono state diffuse nuove immagini.

Il magazine Empire ha infatti condiviso dei dettagli inediti sulla nuova collaborazione tra il regista e l'attrice dopo Titanic.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine di Ronal interpretata da Kate Winslet

Kate Winslet avrà in Avatar: La via dell'acqua il ruolo della guerriera Na'vi chiamata Ronal che, insieme a Tonowari (Cliff Curtis), guida la tribù Metkayina.

L'attrice ha dichiarato: "Si tratta di una leader profondamente leale e senza paura, è forte. Una guerriera. Anche di fronte a un grave pericolo e con un bambino che deve ancora nascere, si unisce lo stesso al suo popolo e lotta per ciò a cui tiene. La sua famiglia e la sua casa". Quando Jake e Neytiri, interpretati da Sam Worthington e Zoe Saldana, si ritrovano nel mondo acquatico della leader, tuttavia, ci saranno delle difficoltà e non saranno accolti a braccia aperte.

Kate ha inoltre parlato del modo in cui ha collaborato con James Cameron: "Siamo due entrambi due persone totalmente diverse ora da chi eravamo 26 anni fa. Lui è più calmo e io sono decisamente più iperattiva ora!".

Winslet ha infine svelato quanto a lungo è riuscita a mantenere il respiro per girare le scene immersa nelle vasche necessarie agli spettacolari ciak ideati dal filmmaker: "Sette minuti e quattordici secondi! La cosa più incredibile per me, essendo una donna di mezza età, è stata imparare qualcosa che fosse non solo nuovo, ma anche superumano".

Avatar: La via dell'acqua, la copertina di Empire

Avatar 2 arriverà nelle sale il prossimo dicembre per riportare sugli spettatori nello spettacolare mondo di Pandora.