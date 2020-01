Avatar: Mercedes-Benz al CES 2020 presenta un'auto ispirata al film

Si ispira ad Avatar l'auto che Mercedes-Benz ha presentato, nel corso del CES 2020, proprio ieri a Las Vegas, e per presentare questo veicolo del futuro la Daimler ha voluto sul palco proprio lui: James Cameron.

Il nome stesso della macchina, Vision AVTR, è un chiaro omaggio alla saga di Avatar ma è anche acronimo di "Advanced Vehicle Transfomation", e la società produttrice l'ha descritta come una "creatura vivente, un insieme che combina emotivamente l'interno con l'esterno".

Chiaramente ispirata nel design alle creature dei film di James Cameron, che per l'occasione ha presentato i primi concept art ufficiali di Avatar 2, l'auto di Mercedes-Benz è elettrica e autonoma, anche se è possibile prenderne il controllo in qualunque momento grazie a una console centrale che sostituisce il volante. Posizionando la mano sulla console, si forniscono alla Vision AVTR i propri dati biometrici, come la frequenza della respirazione o del battito cardiaco, essenziali per avviare la guida. Le varie funzioni del veicolo sono controllabili attraverso menù olografici che si attivano con il movimento della mano. Il display curvo e la superficie vetrata danno al guidatore, invece, l'idea della continuità con l'esterno.

Mercedes-Benz is thrilled to announce a new partnership inspired by the #Avatar sequels showcasing our collective drive for innovation, creativity and authenticity. #VISIONAVTR #MercedesBenz #CES2020 pic.twitter.com/AzbcJulQLf — Daimler AG (@Daimler) January 7, 2020

I sensori biometrici presenti sul "volante" si trovano anche posizionati sui sedili, per fare in modo che sia l'auto stessa ad adattare le condizioni del proprio abitacolo alle necessità psicofisiche dei passeggeri. Creata interamente con materiali compostabili, compresa l'ecopelle dei sedili e il legno di giunco indonesiano che ricopre l'abitacolo all'interno, Vision AVTR è alimentata da batterie al grafene, realizzate con materiale riciclabile e prive di metalli preziosi. Caratteristica anche la modalità di guida che trova ispirazione nel movimento dei granchi, con il veicolo capace di muoversi lateralmente di circa 30 gradi.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

Come ha sottolineato anche James Cameron nel suo intervento, Vision AVTR, la "macchina di Avatar", rappresenta una collaborazione importante tra l'apparato produttivo Disney e la casa automobilistica tedesca, che ribadisce così il proprio impegno verso l'ambiente, alla ricerca della reale sostenibilità dei propri veicoli sia in fase di produzione che in fase di utilizzo, e che si propone di creare veicoli che siano quasi completamente riciclabili.