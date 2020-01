In occasione del CES 2020 a Las Vegas, James Cameron ha svelato i primi concept art ufficiali di Avatar 2, che non arriverà nei cinema prima del 2021.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film presentati da James Cameron

Avatar 2 comincia a svelarsi nei primi concept art ufficiali che James Cameron ha mostrato, per gentile concessione della Disney, nel corso del CES 2020 di Las Vegas.

L'occasione per mostrare in anteprima che aspetto avrà il futuro mondo di Pandora è stata il keynote della casa automobilistica Daimler, che proprio a Las Vegas ha presentato il suo nuovo progetto originale: una Mercedes-Benz ispirata all'universo di Avatar, creata in collaborazione con James Cameron. Il regista, sul palco, ha svelato il nome del veicolo, Vision AVTR, e ha parlato a lungo non solo dell'importanza dell'ecosostenibilità dei veicoli, ma anche di quanto le macchine saranno importanti per Avatar 2.

La presentazione della nuova Vision ATVR (che sarà con ogni probabilità presente anche nel film?) è stata l'occasione per una confessione di James Cameron, che si è così definito: "Mi piacciono le faccende complicate. Veicoli, veicoli spaziali, aerei, veicoli terrestri, armi, hardware: sono un ossessionato da questo genere di cose". Ed è stata l'ennesima ottima occasione per ricordare come Disney intenda mantenere gli impegni presi con i fan di Avatar dopo l'acquisizione di FOX: Avatar 2 è programmato per l'uscita in sala a dicembre 2021, seguito da altri 3 film nel 2023, 2025 e 2027.