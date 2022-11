Avatar: La via dell’acqua, un nuovo teaser rivela l'uscita del final trailer

A quanto pare il final trailer di Avatar: La via dell'acqua è vicinissimo; a confermare la sua uscita abbiamo un nuovo teaser.

In questi giorni si sta parlando tantissimo di Avatar: La via dell'acqua, e mentre ce ne restiamo in attesa di nuove informazioni sul film, un nuovo teaser anticipa l'uscita serale del final trailer del film di James Cameron.

Fra interviste, curiosità, anticipazioni e speculazioni varie, l'uscita diAvatar: La via dell'acqua è sempre più vicina e con essa aumenta anche la curiosità dei fan di tutto il mondo riguardo a questo sequel. Oggi il canale You Tube di Avatar ha condiviso un brevissimo teaser per segnalare che durante il Monday Night Football verrà pubblicato il tanto atteso final trailer della pellicola.

Avatar: La via dell'acqua, James Cameron analizza 4 immagini fornendo approfondimenti e anticipazioni

La trama di Avatar: La via dell'acqua si ambienta circa 13 anni dopo gli eventi cui abbiamo assistito nel primo capitolo, concentrandosi sulle vicende di Jake (Sam Worthington) e Neytiri(Zoe Saldañda impegnati a tenere al sicuro la propria famiglia da alcuni pericoli ancora imprecisati. Così si ritroveranno a fare i conti con una zona totalmente nuova di Pandora, nella loro fuga, in cui l'elemento marino è centralissimo all'interno della vita dei suoi abitanti. L'uscita del film nei cinema è stata confermata al 14 dicembre.