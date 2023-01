Avatar: La via dell'acqua ottiene il terzo migliore incasso di sempre nel weekend di Capodanno negli USA

Avatar: La via dell'Acqua è riuscito a ottenere degli incassi record anche il giorno di Capodanno: il sequel diretto da James Cameron ha infatti aggiunto altri 24 milioni di dollari al suo totale,

Le cifre ottenute dal secondo capitolo delle avventure ambientate su Pandora non sono all'altezza dei primati stabiliti anni fa dal debutto della storia sul grande schermo, ma sono ugualmente molto positivi considerando gli ostacoli che deve affrontare ai box office, tra problemi legati alla pandemia in molte nazioni e condizioni meteo non particolarmente adatte a convincere i potenziali spettatori a uscire di casa in molti stati americani.

A Capodanno sono stati 24 i milioni di dollari incassati da Avatar: La via dell'acqua. La cifra posiziona il sequel diretto da James Cameron solo alle spalle di Star Wars: Il risveglio della forza, arrivato nello stesso periodo di tempo a quota 34.3 milioni, e Avatar, che aveva raggiunto 25.2 milioni di dollari.

L'unico film, dopo lo scoppio della pandemia, a sfiorare questi dati record era stato Spider-Man: No Way Home con 23.1 milioni di dollari.

Avatar: La Via dell'Acqua, la recensione: la via del grande cinema

Avatar - La via dell'acqua: un'immagine del film

Ripetere l'impresa compiuta da Avatar, attualmente il film con gli incassi ai box office mondiali più alti di sempre, sembra quasi impossibile, tuttavia il secondo capitolo della storia ideata da James Cameron ha già incassato 700 milioni a livello internazionale e 400 milioni in Nord America.

I produttori sperano comunque che il lungometraggio segua l'esempio del primo capitolo della storia, la cui prolungata permanenza nelle sale ha contribuito in modo significativo a raggiungere il record di incassi. Disney, inoltre, ha investito nella saga considerando anche i potenziali guadagni legati al merchandise, ai progetti collaterali e alle aree tematiche create nei propri parchi ispirandosi ad Avatar.

I risultati positivi alimentano poi la convinzione che gli spettatori dimostreranno lo stesso interesse anche nei confronti di Avatar 3, le cui riprese si sono già concluse.