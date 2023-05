Avatar: La via dell'acqua arriva su Disney+: svelata la data di uscita

L'attesa è (quasi) finita: ecco quando i fan potranno godere della visione in streaming su Disney+ dell'hit Avatar: La via dell'acqua.

Dopo uno storico debutto nelle sale cinematografiche, il fenomeno mondiale di James Cameron, Avatar: La Via dell'Acqua, arriva in streaming. Il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 7 giugno e includerà contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine di una scena del film

Avatar: La via dell'acqua è arrivato nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale con quasi 2,32 miliardi di dollari al botteghino. Candidato a numerosi premi Oscar, tra cui quello come miglior film, Avatar: La Via dell'Acqua ha anche stabilito un nuovo standard di riferimento per gli effetti speciali. Prodotto da Cameron e dal suo collaboratore di lunga data Jon Landau, il film targato 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Accanto all'illustre cast ci sono gli esordienti Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi del film.

La sorprese di Avatar

Avatar: La Via dell'Acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute: James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d'azione ricca di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell'Acqua racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Il tutto sullo sfondo dei paesaggi marini mozzafiato di Pandora, dove il pubblico incontra nuove culture Na'vi e una serie di creature marine esotiche.