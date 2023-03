Avatar, Michelle Rodriguez ha chiesto di non far tornare il suo personaggio: "Resuscitare 4 volte è troppo"

Dopo essere morta nel primo Avatar, Michelle Rodriguez ha chiesto a James Cameron di non essere riportata indietro in uno degli eventuali sequel.

Michelle Rodriguez non vuole che il suo personaggio ricompaia nei sequel di Avatar. L'attrice ha chiesto espressamente a James Cameron di non resuscitare la sua Trudy perché una seconda resurrezione le pare eccessiva.

Nel primo Avatar, del 2009, Michelle Rodriguez compare nel ruolo di Trudy Chacón, pilota da combattimento che lavora per il Programma Avatar e simpatizza con i Na'vi. Trudy sacrifica la sua vita in battaglia per assicurarsi che i Na'vi abbiano la meglio sugli umani malvagi che cercano di prendere il controllo di Pandora.

"Quando ho visto Jim Cameron poco tempo fa mi ha detto, 'Stavo pensando. E se tornassi?' Io gli ho risposto'Non puoi farlo, sono morta come una martire'" ha raccontato l'attrice a Vanity Fair.

Michelle Rodriguez ha poi elencato tutte le volte in cui i suoi personaggi morti sono stati riportati in vita, dicendo a Cameron: "Sono tornata in Resident Evil, non avrei dovuto. Sono tornata in Machete, non avrei dovuto. Sono tornata come Letty, non avrei dovuto. Non possiamo farlo una quarta volta, sarebbe eccessivo!"

"Non capisco, è così strano", ha commentato poi Rodriguez a proposito di molti dei suoi personaggi morti che tornano in vita. "Immagino che non sappiano cosa fare con la donna che non ha un fidanzato. Ecco cosa pensano gli sceneggiatori, 'Non ha un fidanzato. Dovremmo tenerla in vita o ucciderla?'"

