Avatar: La via dell'acqua, Sigourney Weaver ha diretto una scena chiave del film, ecco perché

James Cameron ha svelato il motivo per cui ha lascito dirigere una delle scene più importanti di Avatar: La via dell'acqua, che coinvolge il personaggio di Kiri, a Sigourney Weaver.

Avatar: la via dell'acqua, un'inquadratura

"Penso al giorno in cui Kiri era nel mondo degli spiriti, e stava incontrando sua madre, Grace, e Sigourney Weaver doveva passare rapidamente da un personaggio all'altro, tra Grace e la figlia" ha spiegato Cameron. "Aveva bisogno di supporto emotivo e di organizzare la sua recitazione da sola. Quindi, avevamo una controfigura molto fidata, Alicia Vela-Bailey, con cui lavorava Sigourney. Abbiamo fatto una cosa interessante, abbiamo fatto sì che Alicia facesse alcune delle cose che Sigourney non poteva fisicamente fare, come saltare sulla vasca come una ragazza felice di 15 anni."

Avatar: la via dell'acqua, un'immagine del sequel

"Ho detto, 'Okay, non voglio dirigere Alicia, voglio che [Sigourney] diriga Alicia'", ha proseguito il regista. "Volevo che voi riusciste in qualche modo a creare un rapporto di fiducia, in cui le cose che non potevate fare fisicamente potevate farle fare ad Alicia, spiegandole come farle al posto vostro. E così ho praticamente detto, 'Okay, adesso sei tu la regista', in modo che Alicia comprendesse i movimenti e il modo di recitare di Kiri . E Sigourney ha fatto circa il 90% delle sue cose, inclusa tutta la parte sott'acqua. Ma alcune cose le ha fatte fare ad Alicia".

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.