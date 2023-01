Avatar: La via dell'acqua sbanca il box office italiano con altri 5 milioni e supera i 37 milioni totali

Avatar: La via dell'acqua incassa altri 5 milioni di euro, volando a oltre 37 milioni complessivi, in quinta posizione troviamo il debutto dell'horror M3gan.

Strapotere Avatar: La via dell'acqua al box office italiano. A quattro settimane dall'uscita, il sequel dell'hit di James Cameron vola a 37,4 milioni di euro, forte dei cinque milioni incassati nell'ultimo weekend in 518 sale. Secondo gli esperti, inoltre, il secondo capitolo della storia diretta da James Cameron potrebbe entrare nella Top 5 dei film con i migliori incassi di sempre. Se questo accadesse, il regista avrebbe ben tre tra i sei lungometraggi con i migliori risultati ai box office grazie ad Avatar e a Titanic.

Avatar, James Cameron è certo che realizzerà i capitoli 4 e 5: "Ora so cosa farò nei prossimi 6-7 anni"

Tre di troppo, la commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con la complicità di Virginia Raffaele, scala posizioni e raggiunge il secondo posto nella top 10. Il film natalizio dai buoni sentimenti raccoglie altri 1,6 milioni di euro e arriva a 3 milioni totali. Qui trovate la nostra recensione di Tre di troppo, he narra la storia di Marco e Giulia, una coppia moderna senza figli che un mattino si risveglia con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità.

Aldo, Giovanni e Giacomo difendono il terzo posto con il loro film natalizio La nostra recensione de Il grande giorno celebra il ritorno del film del trio comico, che incassa un altro milione di euro e supera i 6,4 milioni complessivi.

Il Grande Giorno, Aldo, Giovanni e Giacomo: "Nei nostri film siamo noi, ma fino a un certo punto"

Quarto, Le otto montagne, adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti che ospita la reunion degli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Il film incassa altri 918.000 euro e arriva a superare i 3,7 milioni, cifra più che ragguardevole. Come rivela la nostra recensione de Le otto montagne, il film racconta una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri.

Le otto montagne, Alessandro Borghi: "Incontrare questo film è stata una benedizione"

Al quinto posto troviamo il debutto dell'horror Universal e Blumhouse M3GAN. Il film diretto da Gerard Johnstone apre incassando 1 milioni di euro, di cui 871.000 nel weekend da 282 sale. A livello internazionale, finora l'horror ha generato 14,8 milioni, per un totale complessivo di 45 milioni. Come rivela la recensione di M3GAN, il titolo fa riferimento a una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori... almeno in apparenza.